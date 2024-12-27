Роскачество заинтересовалось «дубайским шоколадом»

В Роскачестве намерены исследовать «дубайский шоколад» и спортивное питание. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Протасов. По его словам, доля фальсифицированной продукции на российском рынке составляет около 10%. Уточняется, что данный показатель сохраняется стабильным на протяжении последних трех лет.
«Мы получаем очень много запросов в отношении „дубайского шоколада“... Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам, что же это такое», — заявил Протасов в беседе с ТАСС. Он отметил, что данный продукт выпускают разные производители в разных странах, в том числе есть и российское производство.
Он подчеркнул, что, несмотря на критичность ситуации, Россия показывает результаты лучше многих других стран. «Что касается уровня фальсификата на рынке, то на протяжении последних трех лет этот показатель колеблется на уровне около 10%. Такая цифра, с одной стороны, не может нас радовать, но с другой — она ниже среднемирового уровня», — сказал Протасов.
В дополнение к этому руководитель Роскачества отметил значительные улучшения в оперативности устранения фальсификата с рынка в 2024 году. Большинство торговых сетей и производителей теперь способны убирать продукцию с нарушениями из продаж в течение первых недель после обнаружения.
Шоколад из Дубая за короткое время стал настоящим хитом в социальных сетях, завоевав любовь сладкоежек по всему миру и превратившись в гастрономическое явление. Этот уникальный десерт впервые обратил на себя внимание в 2021 году, однако его популярность достигла пика в 2024 году.
Десерт сочетает в себе нотки восточных пряностей, бархатистость ореховой пасты и густоту качественного шоколада. В многослойном десерте кремовые и пастообразные начинки контрастируют с хрустящим тестом катаифи и ломкостью шоколада.
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