Bloomberg: власти США заявили, что ВСУ придется уйти из Курской области до весны

Украинским военным придется покинуть свои позиции в Курской области до весны следующего года, иначе они рискуют попасть в окружение ВС РФ. Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на официальных лиц США.
«По словам официальных лиц США, выступавших на условиях анонимности в целях обсуждения своих конфиденциальных оценок, силы Киева смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить — или они рискуют оказаться в окружении», — передает агентство Bloomberg. Это связано с тем, что уже со следующего месяца российская армия планирует увеличить наступление в регионе.
Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Однако он выразил уверенность, что противник будет выбит, а жизнь и инфраструктура в маленьких селах будет восстановлена.
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