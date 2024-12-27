Bloomberg: власти США заявили, что ВСУ придется уйти из Курской области до весны

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ВСУ могут покинуть Курскую область уже до весны следующего года
ВСУ могут покинуть Курскую область уже до весны следующего года Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинским военным придется покинуть свои позиции в Курской области до весны следующего года, иначе они рискуют попасть в окружение ВС РФ. Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на официальных лиц США.

«По словам официальных лиц США, выступавших на условиях анонимности в целях обсуждения своих конфиденциальных оценок, силы Киева смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить — или они рискуют оказаться в окружении», — передает агентство Bloomberg. Это связано с тем, что уже со следующего месяца российская армия планирует увеличить наступление в регионе.

Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Однако он выразил уверенность, что противник будет выбит, а жизнь и инфраструктура в маленьких селах будет восстановлена.

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Украинским военным придется покинуть свои позиции в Курской области до весны следующего года, иначе они рискуют попасть в окружение ВС РФ. Об этом сообщают американские журналисты со ссылкой на официальных лиц США. «По словам официальных лиц США, выступавших на условиях анонимности в целях обсуждения своих конфиденциальных оценок, силы Киева смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить — или они рискуют оказаться в окружении», — передает агентство Bloomberg. Это связано с тем, что уже со следующего месяца российская армия планирует увеличить наступление в регионе. Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Однако он выразил уверенность, что противник будет выбит, а жизнь и инфраструктура в маленьких селах будет восстановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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