Аэропорты России стали приостанавливать работу один за другим: карта спецоперации на 27 декабря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 декабря предприняли попытку атаки российских территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно заявлению Минобороны РФ, над пятью регионами страны было сбито 13 украинских БПЛА. Несколько аэропортов страны временно остановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения вводили воздушные гавани Сочи, Казани, Волгограда, Астрахани, Грозного, Махачкалы. Ход военных действий и карта спецоперации на 27 декабря — в материале URA.RU.
Атака по российским регионам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки российских территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над пятью регионами страны 13 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вражеские беспилотники были сбиты над территорией Брянской области, Белгородской, Тульской и Астраханской областей. В Курской области, помимо БПЛА, была сбита одна ракета. Власти регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата беспилотников не сообщали.
Ограничения в аэропортах РФ
Аэропорт Сочи приостановил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, ограничения были введены в 5:00 по московскому времени. Он уточнил, что приостановка обслуживания была введена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Схожие ограничения были введены в аэропорту Астрахани и Казани. Также задержаны рейсы на вылет и прилет были и в Волгограде. На данный момент в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничения сняты. По словам Кореняко, с 06:40 по московскому времени эти воздушные гавани работают штатно.
По информации telegram-канала Baza, план «Ковер» ввели также в аэропортах Грозного и Махачкалы. Предварительной причиной стала угроза атаки беспилотников.
Ореховское направление
Танковые экипажи Т-80 из состава мотострелкового подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил командир танка с позывным Лекс. Координаты целей экипажам передали операторы БПЛА. После получения данных танки выдвинулись в район выполнения боевой задачи и накрыли огнем несколько укрепленных огневых точек противника.
Кураховское направление
Ударные FPV-дроны группировки войск «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Под атаку российских военных попала и минометная позиция противника. По данным telegram-канала Shot, в результате успешной операции российские силы полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахов. При зачистке обнаружены тела 28 мирных жителей, расстрелянных ВСУ.
Красноармейское направление
Российские военные уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Боевые действия вел расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С » группировки войск «Центр». Огонь по противнику велся с закрытой огневой позиции на дальности около 10 тысяч метров.
Запорожская область
Российские военные ударили по скоплению пехоты ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию противника, сообщили в Минобороны РФ. Под удар также попала украинская боевая машина пехоты. В операции участвовали разведчики Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.
Продвижение в Волчанске
Российские военнослужащие добились прогресса в районе Волчанска Харьковской области, успешно форсировав реку Волчью и начав подготовку плацдарма для последующего наступления. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью агентству ТАСС. По его словам, в районе Волчанска наблюдается «позитивная динамика продвижения наших войск», что свидетельствует о стратегическом успехе операции. Эксперт подчеркнул важность данного района как ключевого пункта для дальнейших военных действий.
Частичный контроль Загрызово
ВС РФ продвигаются в Загрызово в Харьковской области. Российские военные взяли под контроль почти половину населенного пункта, сообщил Марочко. Он уточнил, что украинское командование направило резервы к Загрызово в попытке замедлить продвижение российских войск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.