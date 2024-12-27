Рогозин сообщил о смерти комбата с позывным Сатурн: главное об СВО на Украине 27 декабря

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил о гибели Ивана Оголенко, известного комбата с позывным Сатурн. Армия РФ взяла под контроль еще два населенных пункта. А некоторые российские аэропорты были вынуждены остановить свою работу из-за атаки украинских БПЛА. Главное об СВО за пятницу 27 декабря — в материале URA.RU.
Смерть комбата с позывным Сатурн
О смерти командира батальона добровольческого отряда Ивана Оголенко с позывным Сатурн 27 декабря рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что навсегда запомнит подвиги погибшего бойца.
Еще летом Рогозин назвал Оголенко легендарным комбатом. Известно, что на фронтах СВО Сатурн находился с 2022 года. Он был отмечен тремя орденами.
ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
В Минобороны РФ заявили, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Загрызово в Харьковской области. Ведомство также передает, что зачищен от ВСУ и Ивановка в ДНР.
Приостановка работ аэропортов России
В ночь на 27 декабря Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаковать территорию России с использованием дронов. По информации Министерства обороны РФ, было сбито 13 украинских БПЛА над пятью регионами страны.
В связи с этим, в некоторых российских аэропортах были временно приостановлены прием и отправка авиарейсов. Ограничения коснулись воздушных гаваней таких городов, как Сочи, Казань, Волгоград, Астрахань, Грозный и Махачкала.
Украина переживает дефицит ракет ATACMS
По данным газеты The New York Times, у ВСУ осталось порядка 50 ракет ATACMS. Ранее США передавали Украине партию размером 500 единиц.
Кроме того, представители Соединенных Штатов и блока НАТО заявили, что Украина использует данные ракеты неверно. Они считают, что ВСУ могли бы быть более рассудительны в их использовании.
На покровском направлении российские бойцы взяли четыре опорника ВСУ
«Пятый канал» передает, что в районе Курахова продолжаются активные боевые действия. Передовые части продвигаются настолько стремительно, что противник не успевает оценить ситуацию.
По словам источника, в ходе наступательной операции было освобождено село Новый Труд. Сейчас там распологаются штурмовые подразделения ВС РФ.
Замполит штурмовой роты Алексей Кобылкин поделился, что некоторых бойцов иногда приходится останавливать. По его словам, у них притупляется инстинкт самосохранения.
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