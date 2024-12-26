Россиянам рассказали, как выгодно уволиться под Новый год

Процедура увольнения в период новогодних праздников регулируется так же, как и в остальное время года. Так, если заявление на увольнение было подано в период с 16 по 25 декабря, двухнедельный срок отработки завершится уже во время новогодних каникул. Об этом заявил профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, сотрудник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в любой удобный момент, включая праздники. Для этого нужно подать письменное уведомление работодателю минимум за две недели до планируемого ухода», — заявил Виноградов в беседе с RT. Он также уточнил, что начало отсчета двухнедельного срока происходит со следующего дня после подачи заявления.
Виноградов отметил, что при подаче заявления в праздничные дни отсчет будет вестись уже с первого рабочего дня после праздников. Работник имеет право отозвать свое заявление до окончания двухнедельного срока, а работодатель может требовать отработки всего срока, несмотря на наличие праздничных дней. «Это условие остается неизменным, даже если часть времени выпадает на праздники», — подчеркнул Виноградов.
Если заявление на увольнение было подано в период с 16 по 25 декабря, двухнедельный срок завершится уже во время новогодних каникул. В таком случае оформление документов придется проводить в праздничные дни. «Перенос даты увольнения возможен только с согласия работника», — указал он.
Для сотрудников, работающих по срочному договору, который истекает в период новогодних праздников, применяются аналогичные правила. «Работодатель обязан уведомить их о завершении контракта за три календарных дня до его окончания, даже если последний рабочий день приходится на праздник», — заключил Виноградов.
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