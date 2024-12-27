«Десант» Дедов Морозов: как в России поздравляют детей в больницах. Фоторепортаж

27 декабря прошла вторая всероссийская акция «Десант» Дедов Морозов
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Аниматоры посетили многие больницы и поздравили детей с наступающим Новым годом
Аниматоры посетили многие больницы и поздравили детей с наступающим Новым годом Фото:

27 декабря, в День спасателя, прошла всероссийская благотворительная акция «Десант» Дедов Морозов. В рамках мероприятия аниматоры в костюмах Дедов Морозов поздравили детей-пациентов больниц с наступающим Новым годом.

С использованием альпинистского оборудования зимние волшебники спускались с крыши здания, чтобы порадовать детей. Подробнее о том, как прошла акция — в фоторепортаже URA.RU.

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27 декабря, в День спасателя, прошла всероссийская благотворительная акция «Десант» Дедов Морозов. В рамках мероприятия аниматоры в костюмах Дедов Морозов поздравили детей-пациентов больниц с наступающим Новым годом. С использованием альпинистского оборудования зимние волшебники спускались с крыши здания, чтобы порадовать детей. Подробнее о том, как прошла акция — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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