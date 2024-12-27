Аниматоры посетили многие больницы и поздравили детей с наступающим Новым годом
27 декабря, в День спасателя, прошла всероссийская благотворительная акция «Десант» Дедов Морозов. В рамках мероприятия аниматоры в костюмах Дедов Морозов поздравили детей-пациентов больниц с наступающим Новым годом.
С использованием альпинистского оборудования зимние волшебники спускались с крыши здания, чтобы порадовать детей. Подробнее о том, как прошла акция — в фоторепортаже URA.RU.
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