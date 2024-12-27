Франция вступилась за президента Грузии после угрозы ареста

Франция назвала угрозу арестовать уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили неприемлемой и призвала перестать запугивать грузинских демонстрантов. Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
«Угрозы тюремного заключения президента Грузии Зурабишвили со стороны „Грузинской мечты“ неприемлемы и несовместимы с любой европейской перспективой», — написал он в соцсети Х.
В сообщении он также подчеркнул, Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа. Аддад отметил, что «насилие и запугивание» протестующих должны прекратиться.
14 декабря бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», стал новым президентом Грузии, передает RT. Впервые в истории республики главу государства выбирала коллегия выборщиков.
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