27 декабря 2024

Франция вступилась за президента Грузии после угрозы ареста

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Франция считает «неприемлемой» угрозу тюремного заключения Саломе Зурабишвили
Франция считает «неприемлемой» угрозу тюремного заключения Саломе Зурабишвили Фото:

Франция назвала угрозу арестовать уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили неприемлемой и призвала перестать запугивать грузинских демонстрантов. Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«Угрозы тюремного заключения президента Грузии Зурабишвили со стороны „Грузинской мечты“ неприемлемы и несовместимы с любой европейской перспективой», — написал он в соцсети Х.

В сообщении он также подчеркнул, Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа. Аддад отметил, что «насилие и запугивание» протестующих должны прекратиться.

14 декабря бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», стал новым президентом Грузии, передает RT. Впервые в истории республики главу государства выбирала коллегия выборщиков.

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Франция назвала угрозу арестовать уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили неприемлемой и призвала перестать запугивать грузинских демонстрантов. Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад. «Угрозы тюремного заключения президента Грузии Зурабишвили со стороны „Грузинской мечты“ неприемлемы и несовместимы с любой европейской перспективой», — написал он в соцсети Х. В сообщении он также подчеркнул, Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа. Аддад отметил, что «насилие и запугивание» протестующих должны прекратиться. 14 декабря бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта», стал новым президентом Грузии, передает RT. Впервые в истории республики главу государства выбирала коллегия выборщиков.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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