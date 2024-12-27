Фигуранту дела о краже у Чубайса назначили психиатрическую экспертизу

Хамовнический суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела против бывшего делового партнера экс-гендиректора РОСНАНО Анатолия Чубайса и других фигурантов до 16 января. Решение было принято из-за назначения амбулаторной психиатрической экспертизы одному из подсудимых Мусе Садаеву. Об этом рассказал его адвокат Вячеслав Макаров
«В связи с последней принудительной госпитализацией моего доверителя Мусы Садаева на машине скорой помощи в лечебное заведение ему была назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза, ожидание результатов которой сдвинуло график рассмотрения уголовного дела наших подзащитных на середину января следующего года», — рассказал Макаров в интервью ТАСС.
Он также добавил, что после получения медицинской справки будет определено, может ли Садаев продолжить участие в судебном процессе. В случае назначения судом стационарной экспертизы в больнице им. Н. А. Алексеева дело будет приостановлено до получения результатов. Защита также отметила, что у Садаева было пять диагнозов «инфаркт», последний из которых был поставлен в июле прошлого года.
В 2022 году Хамовнический суд Москвы перенес на неопределенный срок рассмотрение дела о краже имущества Чубайса на сумму 70 млн рублей. Тогда Макаров объяснил изменение отсутствием бывшего гендиректора РОСНАНО на заседаниях.
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