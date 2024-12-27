Президент Германии распустил Бундестаг

Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Буденстаг. Об этом сообщили журналисты немецкого журнала Der Spiegel. Новые выборы в немецкий парламент состоятся 23 февраля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.