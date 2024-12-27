Путин заявил, что днем и ночью следит за СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что круглосуточно следит за ситуацией на фронте. Об этом он рассказал представителям СМИ.
«Когда интересуюсь (ситуацией на фронте — прим. URA.RU) — а я делаю это каждый день, днем и ночью, это в прямом смысле этого слова», — заявил Путин во время встречи с журналистами. Его слова приводит ТАСС.
В разговоре с представителями СМИ глава государства отметил отвагу и героизм российских военных, которые сражаются за Россию и решительно преодолевают различные трудности на фронте. «А ребята [идут] вброд. Что это такое? Идут по грудь в воде и автоматы несут сверху. Они воюют за Россию», — добавил Путин. По его словам, в некоторых случаях солдаты ВС РФ форсируют водные преграды с помощью технических средств.
Ранее Путин после заседания Высшего евразийского экономического совета заявил, что в 2025 году Россия продолжит спецоперацию, пока не достигнет всех поставленных целей, передает RT. А на вопрос, верит ли он, что СВО закончится победой РФ, он ответил: «я верю в Бога, а Бог с нами», — передает «Ридус».
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