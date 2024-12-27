ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Москве, организованного радикальными исламистами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство). Отмечается, что выходцы из Центральной Азии, планировали взорвать отделение полиции в столице.
На видео, предоставленном спецслужбой, видно, как силовики взламывают дверь квартиры, где находились подозреваемые, а также демонстрируются захваченное оружие и другие улики. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы. В ходе обыска квартиры были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и пулевые отверстия на стенах.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и участии в террористической деятельности. Также изъято огнестрельное оружие и другие материалы.
Исламское государство* — запрещенная в России террористическая организация.
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