ФСБ показала видео с места задержания террористов в Москве

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ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве Фото:

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Москве, организованного радикальными исламистами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство). Отмечается, что выходцы из Центральной Азии, планировали взорвать отделение полиции в столице.

На видео, предоставленном спецслужбой, видно, как силовики взламывают дверь квартиры, где находились подозреваемые, а также демонстрируются захваченное оружие и другие улики. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы. В ходе обыска квартиры были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и пулевые отверстия на стенах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и участии в террористической деятельности. Также изъято огнестрельное оружие и другие материалы.

Исламское государство* — запрещенная в России террористическая организация.

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ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Москве, организованного радикальными исламистами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство). Отмечается, что выходцы из Центральной Азии, планировали взорвать отделение полиции в столице. На видео, предоставленном спецслужбой, видно, как силовики взламывают дверь квартиры, где находились подозреваемые, а также демонстрируются захваченное оружие и другие улики. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы. В ходе обыска квартиры были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и пулевые отверстия на стенах. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и участии в террористической деятельности. Также изъято огнестрельное оружие и другие материалы. Исламское государство* — запрещенная в России террористическая организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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