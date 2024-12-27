Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос про Россию

Профессор Малинен: фон дер Ляйен важнее вести войну с РФ, чем служить Европе
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Главу ЕК упрекнули в желании вести войну с Россией вместо того, чтобы служить европейцам
Главу ЕК упрекнули в желании вести войну с Россией вместо того, чтобы служить европейцам Фото:
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Газовый кризис в Европе

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен важнее вести войну с Россией, чем «служить европейцам». Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, задав ей соответствующий вопрос. 

«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал Малинен в соцсети X. Так он прокомментировал информацию о прекращении транзита российского газа через Украину.

Контракт на транзит российского газа через Украину, заключенный в 2019 году, истекает 31 декабря. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев его продлевать не будет. Однако президент РФ Владимир Путин предупредил Европу, что цены на газ снова вырастут после прекращения поставок российского топлива, передает RT.

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен важнее вести войну с Россией, чем «служить европейцам». Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, задав ей соответствующий вопрос.  «Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал Малинен в соцсети X. Так он прокомментировал информацию о прекращении транзита российского газа через Украину. Контракт на транзит российского газа через Украину, заключенный в 2019 году, истекает 31 декабря. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев его продлевать не будет. Однако президент РФ Владимир Путин предупредил Европу, что цены на газ снова вырастут после прекращения поставок российского топлива, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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