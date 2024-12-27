Путин присвоил ранг экс-журналистке Зейналовой

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Ирада Зейналова получила ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса
Ирада Зейналова получила ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса Фото:

Экс-журналистке и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. 

«Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посла 1-го класса Зейналовой Ираде Автандиловне» — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Такой же ранг присвоен чрезвычайному и полномочному послу РФ в республике Чили Владимиру Белинскому. 

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Экс-журналистке и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ подписал п резидент РФ Владимир Путин.  «Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посла 1-го класса Зейналовой Ираде Автандиловне» — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Такой же ранг присвоен чрезвычайному и полномочному послу РФ в республике Чили Владимиру Белинскому. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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