Путин присвоил ранг экс-журналистке Зейналовой

Экс-журналистке и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного Посла 1-го класса Зейналовой Ираде Автандиловне» — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Такой же ранг присвоен чрезвычайному и полномочному послу РФ в республике Чили Владимиру Белинскому.
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