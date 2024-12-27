Раскрыты детали розыска россиян по делу о покушении в Узбекистане

Прокуратура Республики Узбекистан объявила в розыск двух граждан России по делу о покушении на жизнь бывшего главы департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова. Бислан Расаев и Шамиль Темирханов обвиняются сразу в нескольких преступлениях, сообщает пресс-служба ведомства.
«Граждане РФ Бислан Расаев и Шамиль Темирханов совершили преступные деяния в виде незаконного въезда в Республику Узбекистан и выезда за границу, несообщения о преступлении, а также незаконного оборота огнестрельного оружия», — говорится в telegram-канале прокуратуры. На сайте Интерпола уже появились данные о них.
Мужчины привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК. Они заочно заключены под стражу.
В данных Интерпола говорится, что один из них пересек узбеко-кыргызскую границу, а второй въехал через контрольно-пропускной пункт «Достлик», после чего 26 октября обстреляли автомобиль марки Range Rover, в котором сидел Алламжонов. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг «чеченский след»» при обстреле машины. По его словам, подобное является провокацией.
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