Bloomberg: цены на газ в Европе резко выросли после заявления Путина

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Цены на СПГ в Европе выросли после слов Владимира Путина о невозможности поставок газа из РФ из-за позиции Киева
Цены на СПГ в Европе выросли после слов Владимира Путина о невозможности поставок газа из РФ из-за позиции Киева Фото:

Цены на европейский природный газ (СПГ) подскочили после того, как российский президент Владимир Путин признал, что поставки российского газа через Украину в условиях, когда сам Киев выступает против, невозможны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Фьючерсы на природный газ подскочили 27 декабря на 5%. Цены на европейский природный газ резко выросли за неделю», — передают журналисты. Авторы материала подчеркнули, что решение связано именно с реакцией Путина на ситуацию с текущими поставками. 

Накануне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова поставлять странам Запада газ, несмотря на текущие международные отношения. Однако он уточнил, что в условиях, когда Киев выступает против транзита через свою страну, это становится невозможно. Слова президента прозвучали по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. В настоящий момент ЕС активно ищет альтернативные источники поставок газа, передает «Ридус».

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Цены на европейский природный газ (СПГ) подскочили после того, как российский президент Владимир Путин признал, что поставки российского газа через Украину в условиях, когда сам Киев выступает против, невозможны. Об этом сообщает Bloomberg. «Фьючерсы на природный газ подскочили 27 декабря на 5%. Цены на европейский природный газ резко выросли за неделю», — передают журналисты. Авторы материала подчеркнули, что решение связано именно с реакцией Путина на ситуацию с текущими поставками.  Накануне российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова поставлять странам Запада газ, несмотря на текущие международные отношения. Однако он уточнил, что в условиях, когда Киев выступает против транзита через свою страну, это становится невозможно. Слова президента прозвучали по итогам саммита СНГ и заседания ВЕЭС в Ленинградской области. В настоящий момент ЕС активно ищет альтернативные источники поставок газа, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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