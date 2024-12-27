Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований

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Минопросвещения заявило, что скандальный учебник по ОБЖ, где обвиняют девушек в изнасиловании над ними, не входит в учебную программу
Минопросвещения заявило, что скандальный учебник по ОБЖ, где обвиняют девушек в изнасиловании над ними, не входит в учебную программу Фото:

Школьный учебник за 9 класс по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором прописано, что именно девушки провоцируют насильников на совершение преступлений сексуального характера, на самом деле не входит в федеральный перечень и не может использоваться в школах. Об этом сообщили в Минпросвещения. 

«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С .Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В .Н. Латчук, выпущенный издательством „Дрофа“, отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — отмечает ведомство. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.

URA.RU рассказывало о том, что в школы Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова поступил новый учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятых классов, в котором вина за изнасилование возлагается на самих жертв. Скрины страниц учебника опубликовала в своем telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В учебном пособии в главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях говорится, что женщины сами провоцируют насильников, надевая короткую юбку и нанеся яркий макияж. 

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Школьный учебник за 9 класс по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором прописано, что именно девушки провоцируют насильников на совершение преступлений сексуального характера, на самом деле не входит в федеральный перечень и не может использоваться в школах. Об этом сообщили в Минпросвещения.  «Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С .Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В .Н. Латчук, выпущенный издательством „Дрофа“, отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — отмечает ведомство. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства. URA.RU рассказывало о том, что в школы Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова поступил новый учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятых классов, в котором вина за изнасилование возлагается на самих жертв. Скрины страниц учебника опубликовала в своем telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В учебном пособии в главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях говорится, что женщины сами провоцируют насильников, надевая короткую юбку и нанеся яркий макияж. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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