Минпросвещения высказалось об учебнике ОБЖ с обвинением жертв изнасилований

Школьный учебник за 9 класс по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в котором прописано, что именно девушки провоцируют насильников на совершение преступлений сексуального характера, на самом деле не входит в федеральный перечень и не может использоваться в школах. Об этом сообщили в Минпросвещения.
«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С .Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В .Н. Латчук, выпущенный издательством „Дрофа“, отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — отмечает ведомство. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
URA.RU рассказывало о том, что в школы Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова поступил новый учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятых классов, в котором вина за изнасилование возлагается на самих жертв. Скрины страниц учебника опубликовала в своем telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В учебном пособии в главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях говорится, что женщины сами провоцируют насильников, надевая короткую юбку и нанеся яркий макияж.
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