Мишустин выделил почти 3 миллиарда рублей на высокотехнологичную медпомощь

Российские власти выделили дополнительно свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей», — сообщила пресс-служба российского правительства. Средства будут направлены из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Финансирование будет направлено на поддержание доступности бесплатной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медучреждениях, осуществляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В настоящее время в России в рамках ОМС предоставляется более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые включают лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.
Ранее российское правительство решило направить более 750 миллионов рублей на медицину новым регионам. По словам Мишустина, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям было решено выделить средства на покупку медицинского оборудования.
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Российские власти выделили дополнительно свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей», — сообщила пресс-служба российского правительства. Средства будут направлены из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Финансирование будет направлено на поддержание доступности бесплатной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медучреждениях, осуществляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В настоящее время в России в рамках ОМС предоставляется более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые включают лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Ранее российское правительство решило направить более 750 миллионов рублей на медицину новым регионам. По словам Мишустина, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям было решено выделить средства на покупку медицинского оборудования.