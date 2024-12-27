Общество Мишустин выделил почти 3 миллиарда рублей на высокотехнологичную медпомощь 27 декабря 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Мишустин выделил деньги на высокотехнологичную медпомощь Фото: Роман Наумов © URA.RU Российские власти выделили дополнительно свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей», — сообщила пресс-служба российского правительства . Средства будут направлены из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Финансирование будет направлено на поддержание доступности бесплатной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медучреждениях, осуществляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В настоящее время в России в рамках ОМС предоставляется более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые включают лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Ранее российское правительство решило направить более 750 миллионов рублей на медицину новым регионам. По словам Мишустина, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям было решено выделить средства на покупку медицинского оборудования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские власти выделили дополнительно свыше 2,9 млрд рублей на оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей», — сообщила пресс-служба российского правительства. Средства будут направлены из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Финансирование будет направлено на поддержание доступности бесплатной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медучреждениях, осуществляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. В настоящее время в России в рамках ОМС предоставляется более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, которые включают лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Ранее российское правительство решило направить более 750 миллионов рублей на медицину новым регионам. По словам Мишустина, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям было решено выделить средства на покупку медицинского оборудования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям