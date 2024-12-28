Целью украинских терактов в России является саботаж мирных переговоров. Лидер Украины Владимир Зеленский опасается негативных для себя последствий окончания конфликта. Об этом пишет японское издание Shukan Gendai.
«Не существует ситуации, в которой Украина могла бы завершить конфликт на выгодных условиях. Вот почему Зеленский, похоже, пытается разозлить [президента РФ Владимира] Путина и помешать ему добиваться прекращения огня и мира, развязывая терроризм внутри России», — говорится в материале.
Там добавили, что украинский лидер, в частности, опасается потери власти после наступления мира и тяжелого положения украинской металлургии после возможной потери Покровска (Красноармейска) в ДНР. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова — пример украинской провокации на территории России для недопущения завершения конфликта. Организация терактов связывается с Пятым управлением СБУ, обученным ЦРУ, заключил автор.
Ранее Владимир Путин заявил о возможности проведения переговоров с Украиной в Словакии, отметив, что Россия не против этой идеи. Он подчеркнул, что Словакия, занимающая нейтральную позицию, подходит для мирного урегулирования конфликта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил содействие в организации таких переговоров. В то же время российский депутат Алексей Чепа уточнил, что обсуждение возможного мира будет происходить только при соблюдении условий, озвученных Путиным ранее, передает 360.ru.
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