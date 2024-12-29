Бастрыкин обсудил с Алиевым расследование крушения самолета AZAL

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин договорился о сотрудничестве с генпрокурором Азербайджана Кямраном Байрам оглы Алиевым
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин договорился о сотрудничестве с генпрокурором Азербайджана Кямраном Байрам оглы Алиевым Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генпрокурором Азербайджана Кямраном Байрам оглы Алиевым. Об этом сообщили в СК РФ.

«Состоялся телефонный разговор Председателя СК России с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики», — отметили в официальном telegram-канале СК РФ. По их данным, главы ведомств обсудили расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе города Актау в Казахстане, в котором находились 16 российских и 15 азербайджанских граждан. 

Бастрыкин и Алиев поговорили о налаженном взаимодействии следователей и криминалистов двух стран. Председатель СК РФ подчеркнул, что к делу привлечены следователи, самые опытные в расследовании авиапроисшествий и оснащенные передовой криминалистической техникой. По итогам разговора стороны договорились о дальнейшем всеобъемлющем сотрудничестве.

Крушение самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный произошло 25 декабря. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще 38 — выжили, пишет телеканал 360.

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генпрокурором Азербайджана Кямраном Байрам оглы Алиевым. Об этом сообщили в СК РФ. «Состоялся телефонный разговор Председателя СК России с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики», — отметили в официальном telegram-канале СК РФ. По их данным, главы ведомств обсудили расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе города Актау в Казахстане, в котором находились 16 российских и 15 азербайджанских граждан.  Бастрыкин и Алиев поговорили о налаженном взаимодействии следователей и криминалистов двух стран. Председатель СК РФ подчеркнул, что к делу привлечены следователи, самые опытные в расследовании авиапроисшествий и оснащенные передовой криминалистической техникой. По итогам разговора стороны договорились о дальнейшем всеобъемлющем сотрудничестве. Крушение самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный произошло 25 декабря. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще 38 — выжили, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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