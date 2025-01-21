В регионах запустили на маршруты 280 электробусов

Дмитрий Григоренко: 100% электробусов поставлены в регионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах
Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах Фото:

Российские регионы получили 280 электробусов. Они будут перевозить пассажиров в 12 городах.  Об этом URA.RU рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Выполнена задача — сделать городской транспорт в регионах России комфортным, быстрым, современным и экологичным. В рамках нашей программы мы активно обновляем старый подвижной состав, модернизируем трамвайные пути. В 10 регионах России уже запустили на маршруты больше 280 электробусов. Это 100% от запланированного объема», — сказал Дмитрий Григоренко.

В Нижегородскую область было доставлено 120 электробусов, которые уже начали перевозить пассажиров. Запущено восемь электробусных маршрутов. Маршрутная сеть электротранспорта расширена более чем на 30%. В регионе работают 53 электрозарядные станции для нового вида общественного транспорта.

Для максимального комфорта пассажиров электробусы оснащены USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Новый подвижной состав адаптирован для маломобильных жителей, оборудован спутниковой навигацией и мощным экологичным двигателем. 

Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах — Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

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Российские регионы получили 280 электробусов. Они будут перевозить пассажиров в 12 городах.  Об этом URA.RU рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Выполнена задача — сделать городской транспорт в регионах России комфортным, быстрым, современным и экологичным. В рамках нашей программы мы активно обновляем старый подвижной состав, модернизируем трамвайные пути. В 10 регионах России уже запустили на маршруты больше 280 электробусов. Это 100% от запланированного объема», — сказал Дмитрий Григоренко. В Нижегородскую область было доставлено 120 электробусов, которые уже начали перевозить пассажиров. Запущено восемь электробусных маршрутов. Маршрутная сеть электротранспорта расширена более чем на 30%. В регионе работают 53 электрозарядные станции для нового вида общественного транспорта. Для максимального комфорта пассажиров электробусы оснащены USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Новый подвижной состав адаптирован для маломобильных жителей, оборудован спутниковой навигацией и мощным экологичным двигателем.  Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах — Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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