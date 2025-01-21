В регионах запустили на маршруты 280 электробусов

Российские регионы получили 280 электробусов. Они будут перевозить пассажиров в 12 городах. Об этом URA.RU рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Выполнена задача — сделать городской транспорт в регионах России комфортным, быстрым, современным и экологичным. В рамках нашей программы мы активно обновляем старый подвижной состав, модернизируем трамвайные пути. В 10 регионах России уже запустили на маршруты больше 280 электробусов. Это 100% от запланированного объема», — сказал Дмитрий Григоренко.
В Нижегородскую область было доставлено 120 электробусов, которые уже начали перевозить пассажиров. Запущено восемь электробусных маршрутов. Маршрутная сеть электротранспорта расширена более чем на 30%. В регионе работают 53 электрозарядные станции для нового вида общественного транспорта.
Для максимального комфорта пассажиров электробусы оснащены USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Новый подвижной состав адаптирован для маломобильных жителей, оборудован спутниковой навигацией и мощным экологичным двигателем.
Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах — Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
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