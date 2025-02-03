Spectator: Германия не хочет разрывать связи с РФ, чтобы не замерзнуть

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ФРГ сохраняет сотрудничество с Москвой из-за российского газа
ФРГ сохраняет сотрудничество с Москвой из-за российского газа Фото:

Германия не намерена разрывать связи с Россией, несмотря на экономические санкции, наложенные Европейским союзом. Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа, в том числе из РФ.

«Даже введя экономические санкции против России, Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа. <...> Дело в том, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. Важную роль в этом, по-видимому, сыграла немецкая государственная энергетическая компания. И это не единственный знак того, что Германия, что бы она ни говорила, в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией», — говорится в материале Spectator.

В статье упоминается, что Германия «давала обещания» прекратить использование российского газа и при этом приняла «существенные уступки». Тем не менее, поступки этой страны и действия ее энергетических компаний указывают на продолжение экономических отношений с Россией.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в своей предвыборной программе выразила требование о немедленной отмене санкций в отношении России и возобновлении работы газопроводов «Северный поток». Кроме этого, партия поддерживает идею о присвоении Украине статуса нейтрального, неблокового государства.

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Германия не намерена разрывать связи с Россией, несмотря на экономические санкции, наложенные Европейским союзом. Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа, в том числе из РФ. «Даже введя экономические санкции против России, Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа. <...> Дело в том, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. Важную роль в этом, по-видимому, сыграла немецкая государственная энергетическая компания. И это не единственный знак того, что Германия, что бы она ни говорила, в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией», — говорится в материале Spectator. В статье упоминается, что Германия «давала обещания» прекратить использование российского газа и при этом приняла «существенные уступки». Тем не менее, поступки этой страны и действия ее энергетических компаний указывают на продолжение экономических отношений с Россией. Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в своей предвыборной программе выразила требование о немедленной отмене санкций в отношении России и возобновлении работы газопроводов «Северный поток». Кроме этого, партия поддерживает идею о присвоении Украине статуса нейтрального, неблокового государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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