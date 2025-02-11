США, Британия и Австралия ввели новые санкции против России

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против якобы российского сервиса ZServers, предположительно связанного с киберпреступностью. Об этом сообщило Министерство финансов США.
Великобритания также объявила о санкциях в отношении шести россиян и двух компаний из России по подозрению в причастности к незаконным кибероперациям. Среди граждан РФ под санкции попали Владимир Ананьев, Александр Большаков, Дмитрий Большаков, Александр Мишин, Игорь Одинцов и Илья Сидоров. Соответствующий документ опубликован на сайте британского финансового ведомства.
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