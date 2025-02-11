США, Британия и Австралия ввели новые санкции против России

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Введены новые санкции против РФ
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против якобы российского сервиса ZServers, предположительно связанного с киберпреступностью. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Великобритания также объявила о санкциях в отношении шести россиян и двух компаний из России по подозрению в причастности к незаконным кибероперациям. Среди граждан РФ под санкции попали Владимир Ананьев, Александр Большаков, Дмитрий Большаков, Александр Мишин, Игорь Одинцов и Илья Сидоров. Соответствующий документ опубликован на сайте британского финансового ведомства. 

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США, Великобритания и Австралия ввели санкции против якобы российского сервиса ZServers, предположительно связанного с киберпреступностью. Об этом сообщило Министерство финансов США. Великобритания также объявила о санкциях в отношении шести россиян и двух компаний из России по подозрению в причастности к незаконным кибероперациям. Среди граждан РФ под санкции попали Владимир Ананьев, Александр Большаков, Дмитрий Большаков, Александр Мишин, Игорь Одинцов и Илья Сидоров. Соответствующий документ опубликован на сайте британского финансового ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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