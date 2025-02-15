Украинский мэр пригрозил Киеву военным переворотом

Украине необходима глобальная очистка, которой будут заниматься военные. Такое заявление сделал мэр Борисполя Владимир Борисенко
«Видимо, власть заболела. Выход — глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится», — сказал Борисенко. Его слова передает telegram-канал партии «Европейская солидарность».
Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении Борисенко, который баллотировался на пост мэра Борисполя от партии «Европейская солидарность». Ограничения коснулись и лидера организации Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В ответ на это 14 февраля депутаты партии сорвали заседание Верховной рады, заблокировав трибуны.
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