Стивен Сигал оценил пленарное заседание ВЭФ с Путиным

Стивен Сигал хорошо отозвался о пленарной сессии с участием Путина
Американский актер Стивен Сигал высоко оценил пленарную сессию, в которой участвовал президент России Владимир Путин.

«Очень хорошо», — сказал Сигал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его слова передает РИА Новости. По дороге из зала актер сделал несколько снимков с гостями форума.

Десятый Восточный экономический форум проводится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой форума в этом году стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В мероприятии принимают участие представители более 60 стран.

