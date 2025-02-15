Путин обратился к воевавшим в Афганистане солдатам

Президент России Владимир Путин поздравил российских солдат, участвовавших в боях в Афганистане. Российский лидер отметил их вклад в поддержку участников специальной военной операции и воспитание молодежи.
«Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане <...> Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодежи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», — сказал российский лидер. С военными президент встретился на торжественном мероприятии в Кремле.
Путин также подчеркнул, что патриотическая позиция ветеранов Афганистана заслуживает высокой оценки и искреннего признания на всех уровнях. Президент пожелал солдатам и их однополчанам здоровья и успехов.
Россия 36 лет назад, 15 февраля 1989 года, вывела свои войска из Афганистана. Советские солдаты участвовали в вооруженном конфликте почти десять лет.
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