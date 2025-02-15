Путин обратился к воевавшим в Афганистане солдатам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил ветеранов Афганистана
Путин поздравил ветеранов Афганистана Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил российских солдат, участвовавших в боях в Афганистане. Российский лидер отметил их вклад в поддержку участников специальной военной операции и воспитание молодежи.

«Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане <...> Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодежи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», — сказал российский лидер. С военными президент встретился на торжественном мероприятии в Кремле.

Путин также подчеркнул, что патриотическая позиция ветеранов Афганистана заслуживает высокой оценки и искреннего признания на всех уровнях. Президент пожелал солдатам и их однополчанам здоровья и успехов.

Россия 36 лет назад, 15 февраля 1989 года, вывела свои войска из Афганистана. Советские солдаты участвовали в вооруженном конфликте почти десять лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил российских солдат, участвовавших в боях в Афганистане. Российский лидер отметил их вклад в поддержку участников специальной военной операции и воспитание молодежи. «Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвященном 36-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане <...> Хочу особо подчеркнуть ваш вклад в поддержку участников специальной военной операции, воспитание молодежи, востребованную работу в органах государственной власти, ветеранских и общественных организациях», — сказал российский лидер. С военными президент встретился на торжественном мероприятии в Кремле. Путин также подчеркнул, что патриотическая позиция ветеранов Афганистана заслуживает высокой оценки и искреннего признания на всех уровнях. Президент пожелал солдатам и их однополчанам здоровья и успехов. Россия 36 лет назад, 15 февраля 1989 года, вывела свои войска из Афганистана. Советские солдаты участвовали в вооруженном конфликте почти десять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...