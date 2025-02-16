После пожара в кафе Ленобласти госпитализировали шесть человек

Шесть человек получили ожоги различной степени при пожаре в кафе в Кингисеппском районе Ленинградской области. Все они были госпитализированы, сообщила пресс-служба областного комитета по здравоохранению.
«Один мужчина госпитализирован в отделение гнойной хирургии Кингисеппской больницы... Двое пациентов госпитализированы в Гатчинскую больницу с ожогами лица и кистей третей степени. В реанимации Кингисеппской больницы находятся трое пострадавших», — говорится в сообщении пресс-службы областного комитета по здравоохранению, слова которого приводит ТАСС.
Из сообщения ГУ МЧС по Ленинградской области следует, что пожар произошел в кафе в квартале Краколье поселка Усть-Луга. Огонь охватил двухэтажное здание площадью 200 квадратов. К ликвидации пожара были привлечены 19 сотрудников и 7 единиц техники, пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России.
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