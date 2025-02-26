Многодетные семьи в Петербурге смогут тратить маткапитал на окна и двери

Одним из значимых шагов в улучшении условий для многодетных семей стало принятие поправок в закон о материнском капитале. Теперь средства, предоставляемые в рамках этой программы, можно использовать не только на улучшение жилищных условий или образование детей, но и на ремонт окон и дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Об этом пишет Neva.Today.
«В среду, 26 февраля, петербургские депутаты окончательно утвердили изменения в законопроекте о материнском капитале», — пишет портал. Эти изменения позволят многодетным семьям направлять материнский капитал на изготовление, доставку и установку окон и входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Решение призвано облегчить финансовую нагрузку на семьи, обеспечивая их потребности в более комфортных жилищных условиях.
С 1 января 2025 года размер материнского капитала в регионе составляет 213 тысяч рублей. Эти средства теперь можно будет эффективно использовать для повышения уровня жилищного комфорта.
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