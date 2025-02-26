Многодетные семьи в Петербурге смогут тратить маткапитал на окна и двери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение призвано облегчить финансовую нагрузку на семьи
Решение призвано облегчить финансовую нагрузку на семьи Фото:

Одним из значимых шагов в улучшении условий для многодетных семей стало принятие поправок в закон о материнском капитале. Теперь средства, предоставляемые в рамках этой программы, можно использовать не только на улучшение жилищных условий или образование детей, но и на ремонт окон и дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Об этом пишет Neva.Today.

«В среду, 26 февраля, петербургские депутаты окончательно утвердили изменения в законопроекте о материнском капитале», — пишет портал. Эти изменения позволят многодетным семьям направлять материнский капитал на изготовление, доставку и установку окон и входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Решение призвано облегчить финансовую нагрузку на семьи, обеспечивая их потребности в более комфортных жилищных условиях.

С 1 января 2025 года размер материнского капитала в регионе составляет 213 тысяч рублей. Эти средства теперь можно будет эффективно использовать для повышения уровня жилищного комфорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из значимых шагов в улучшении условий для многодетных семей стало принятие поправок в закон о материнском капитале. Теперь средства, предоставляемые в рамках этой программы, можно использовать не только на улучшение жилищных условий или образование детей, но и на ремонт окон и дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Об этом пишет Neva.Today. «В среду, 26 февраля, петербургские депутаты окончательно утвердили изменения в законопроекте о материнском капитале», — пишет портал. Эти изменения позволят многодетным семьям направлять материнский капитал на изготовление, доставку и установку окон и входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий. Решение призвано облегчить финансовую нагрузку на семьи, обеспечивая их потребности в более комфортных жилищных условиях. С 1 января 2025 года размер материнского капитала в регионе составляет 213 тысяч рублей. Эти средства теперь можно будет эффективно использовать для повышения уровня жилищного комфорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...