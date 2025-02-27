Фирма Ивлеевой проиграла 1,5 млн рублей в суде

Фирма блогера Анастасии Ивлеевой — ООО «Коленки пчелы», которая выпускала энергетики и чипсы под брендом Easy Peasy, должна выплатить 1,5 миллиона рублей компании ООО «Вильд Россия». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.
«Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск против Ивлеевой, теперь фирма блогера должна выплатить почти 1,5 млн рублей», — сообщает издание «Комсомольская правда». По их данным, ООО «Вильд Россия», занимающаяся оптовой неспециализированной торговлей, подала в суд на фирму Ивлеевой в декабре 2024 года из-за некоего экономического спора и требовала 1,423 миллиона рублей.
Причины спора неизвестны. При этом известно, что продукты от ООО «Коленки пчелы» исчезли с полок магазинов после скандала с голой вечеринкой, которую организовала Ивлеева.
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