США — единственная держава, способная соперничать с РФ, но американский президент Дональд Трамп уже выразил свое нежелание участвовать в таком конфликте. Европа же не сможет вести войну с Россией на равных условиях, а потому будет давить на Трампа, прося поддержки. Это может привести к тому, что от лидера Штатов, отказавшегося вступать в конфликт, избавятся. Об этом сообщил главный редактор издания «Do Rzeczy» Павел Лисицкий.
«Единственное рациональное, которое я вижу, заключается в том, что это ловушка, расставленная для Дональда Трампа Европой, возможно, основанная на силах в США. Европа вступает в войну [с Россией] неподготовленной, начинаются потери, нарастает давление на США, чтобы они не бросали союзников, Трамп говорит „нет“, и тогда активизируется некая сила, желающая от него избавиться», — заявил Лисицкий, его слова приводятся в материале.
Также журналист Войцех Цейровски критически оценил подобные действия европейских лидеров, обвинив их в неэффективности и недальновидности. По его словам, это нельзя рассматривать как ловушку для Доналда Трампа. США способны защитить себя без поддержки НАТО, тогда как альянс не в состоянии обеспечить свою безопасность без помощи Штатов. Цейровски описал руководство европейских стран как секту, которая ведет континент к разрушению. Также он назвал власти европейских стран «клубом самоубийц».
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