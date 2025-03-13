Трамп: ситуация вокруг Украины сдвинулась с мертвой точки

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Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины наконец «сдвинулась с мертвой точки»
Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины наконец «сдвинулась с мертвой точки» Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, конфликт удалось сдвинуть с мертвой точки.

«Это продолжалось бы долгое время. Мы сдвинули ее с мертвой точки. Мы действительно сдвинули ее с мертвой точки. Надеюсь, что это будет иметь значение», — отметил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом в соцсети Х.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между Киевом и Вашингтоном. Во время беседы глава Украины Владимир Зеленский изъявил желание пойти на потенциальное перемирие с Россией, которое продлится 30 дней. Президент России Владимир Путин, в свою очередь отметил, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению коренных причин конфликта.

Он также уточнил, что Киев должен был сам обратиться к США с просьбой о прекращении огня, учитывая реальное положение дел на фронте. Сейчас это выглядит так, будто предложение принято под давлением

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Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, конфликт удалось сдвинуть с мертвой точки. «Это продолжалось бы долгое время. Мы сдвинули ее с мертвой точки. Мы действительно сдвинули ее с мертвой точки. Надеюсь, что это будет иметь значение», — отметил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. Трансляцию вел Белый дом в соцсети Х. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между Киевом и Вашингтоном. Во время беседы глава Украины Владимир Зеленский изъявил желание пойти на потенциальное перемирие с Россией, которое продлится 30 дней. Президент России Владимир Путин, в свою очередь отметил, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению коренных причин конфликта. Он также уточнил, что Киев должен был сам обратиться к США с просьбой о прекращении огня, учитывая реальное положение дел на фронте. Сейчас это выглядит так, будто предложение принято под давлением
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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