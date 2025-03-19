Зеленский озвучил, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

На следующих переговорах Украины с США в Саудовской Аравии примут участие представители военной и энергетической сфер. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский.
«С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины.
Он также добавил, что на следующих переговорах планируется возможное обсуждение вопросов, касающихся частичного прекращения огня, безопасности инфраструктуры и энергетики. По словам Зеленского, от Украины также будет присутствовать техническая команда, если разговор будет касаться безопасности судоходства.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии, запланированные после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности и главой администрации Зеленского, станут продолжением обсуждения вопросов прекращения огня. На предыдущей встрече в Джидде 11 марта стороны уже договорились о 30-дневном перемирии, и теперь планируется обсуждение безопасности морского и воздушного пространства.
Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Он приказал военным прекратить на этот срок удары по украинской энергетике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.