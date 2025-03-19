Зеленский озвучил, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

Зеленский: делегацию Украины на переговорах с США возглавят военные и энергетики
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Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США будут представлять военные эксперты
Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США будут представлять военные эксперты Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На следующих переговорах Украины с США в Саудовской Аравии примут участие представители военной и энергетической сфер. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский.

«С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины. 

Он также добавил, что на следующих переговорах планируется возможное обсуждение вопросов, касающихся частичного прекращения огня, безопасности инфраструктуры и энергетики. По словам Зеленского, от Украины также будет присутствовать техническая команда, если разговор будет касаться безопасности судоходства. 

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии, запланированные после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности и главой администрации Зеленского, станут продолжением обсуждения вопросов прекращения огня. На предыдущей встрече в Джидде 11 марта стороны уже договорились о 30-дневном перемирии, и теперь планируется обсуждение безопасности морского и воздушного пространства.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Он приказал военным прекратить на этот срок удары по украинской энергетике.

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На следующих переговорах Украины с США в Саудовской Аравии примут участие представители военной и энергетической сфер. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский. «С нашей стороны это точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой и другой инфраструктуре», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом. Трансляция велась на youtube-канале Офиса президента Украины.  Он также добавил, что на следующих переговорах планируется возможное обсуждение вопросов, касающихся частичного прекращения огня, безопасности инфраструктуры и энергетики. По словам Зеленского, от Украины также будет присутствовать техническая команда, если разговор будет касаться безопасности судоходства.  Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии, запланированные после телефонного разговора между советником Белого дома по национальной безопасности и главой администрации Зеленского, станут продолжением обсуждения вопросов прекращения огня. На предыдущей встрече в Джидде 11 марта стороны уже договорились о 30-дневном перемирии, и теперь планируется обсуждение безопасности морского и воздушного пространства. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин поддержал идею о тридцатидневном перемирии между РФ и Украиной. Он приказал военным прекратить на этот срок удары по украинской энергетике.
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