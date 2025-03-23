Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

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В петербургском метро выстрелили из сигнальной установки (архивное фото)
В петербургском метро выстрелили из сигнальной установки (архивное фото) Фото:

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из пускового сигнального устройства в вагон метро на станции «Василеостровская», перед этим поссорившись с пассажирами. Об этом сообщили правоохранители города.

«Подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства „Сигнал охотника“ в салон через закрывающиеся двери», — отмечается в telegram-канале петербургской полиции. Там добавили, что сообщение о стрельбе поступило около 23:00 по МСК. После этого подозреваемый 19-летний житель Петроградского района был задержан и помещен в спецприемник. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле.

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Житель Санкт-Петербурга выстрелил из пускового сигнального устройства в вагон метро на станции «Василеостровская», перед этим поссорившись с пассажирами. Об этом сообщили правоохранители города. «Подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства „Сигнал охотника“ в салон через закрывающиеся двери», — отмечается в telegram-канале петербургской полиции. Там добавили, что сообщение о стрельбе поступило около 23:00 по МСК. После этого подозреваемый 19-летний житель Петроградского района был задержан и помещен в спецприемник. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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