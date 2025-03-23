Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

Житель Санкт-Петербурга выстрелил из пускового сигнального устройства в вагон метро на станции «Василеостровская», перед этим поссорившись с пассажирами. Об этом сообщили правоохранители города.
«Подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства „Сигнал охотника“ в салон через закрывающиеся двери», — отмечается в telegram-канале петербургской полиции. Там добавили, что сообщение о стрельбе поступило около 23:00 по МСК. После этого подозреваемый 19-летний житель Петроградского района был задержан и помещен в спецприемник. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.