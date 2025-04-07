На сайтах экстремистских организаций запретили размещать рекламу

В России устанавливается запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными и экстремистскими. Соответствующий закон подписал глава России Владимир Путин.
«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах ... организации, деятельность которой признана нежелательной ... , в отношении которой судом принято ... решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренными ... законом ... „О противодействии экстремистской деятельности“...» — сказано в документе. Текст был опубликован на сайте правовых актов.
Закон вводит ограничения на рекламу на платформах иностранных и международных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной, а также на ресурсах, которые подлежат судебному запрету или ликвидации. Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, законодательные ограничения, предусмотренные новым законом, будут способствовать существенному сокращению доходов владельцев ресурсов, которые используются для создания незаконного контента. Закон устанавливает, что ответственность за нарушение новых правил будут нести как рекламодатели, так и рекламораспространители.
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