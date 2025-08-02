В США раскрыли, что происходит с продовольственной помощью для Украины

The Washington Post: США уничтожат более 60 тысяч тонн гумпомощи
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США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишет газета WP
США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишет газета WP Фото:

Свыше 60 тысяч тонн американской продовольственной помощи остаются не востребованными и хранятся на складах в различных странах, при этом часть этих запасов вскоре будет уничтожена. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информацию Государственного департамента США.

«Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. Срок годности некоторых товаров истекает... Стикеры с надписью „уничтожить“ были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США», — сказано в тексте статьи. 

Как отмечает газета, в американском штате Джорджия на складах скопились тысячи тонн гуманитарной продовольственной помощи после приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID). Часть этих запасов планируется ликвидировать в ближайшее время.

По сведениям издания, аналогичная ситуация наблюдается и в штате Род-Айленд, где около 185 тысяч коробок с продовольствием, оплаченных федеральными властями, так и не были отправлены по назначению. Общая стоимость этих запасов оценивается примерно в 75 миллионов долларов.

Ранее Соединенные Штаты уже приостанавливали часть поставок военной помощи за рубеж, в том числе Украине, ссылаясь на необходимость приоритизации собственных национальных интересов и сокращение запасов. Аналогичные задержки теперь затронули и гуманитарные грузы, в результате чего значительные объемы продовольствия остаются невостребованными и подлежат уничтожению.

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Свыше 60 тысяч тонн американской продовольственной помощи остаются не востребованными и хранятся на складах в различных странах, при этом часть этих запасов вскоре будет уничтожена. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информацию Государственного департамента США. «Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. Срок годности некоторых товаров истекает... Стикеры с надписью „уничтожить“ были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США», — сказано в тексте статьи.  Как отмечает газета, в американском штате Джорджия на складах скопились тысячи тонн гуманитарной продовольственной помощи после приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID). Часть этих запасов планируется ликвидировать в ближайшее время. По сведениям издания, аналогичная ситуация наблюдается и в штате Род-Айленд, где около 185 тысяч коробок с продовольствием, оплаченных федеральными властями, так и не были отправлены по назначению. Общая стоимость этих запасов оценивается примерно в 75 миллионов долларов. Ранее Соединенные Штаты уже приостанавливали часть поставок военной помощи за рубеж, в том числе Украине, ссылаясь на необходимость приоритизации собственных национальных интересов и сокращение запасов. Аналогичные задержки теперь затронули и гуманитарные грузы, в результате чего значительные объемы продовольствия остаются невостребованными и подлежат уничтожению.
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