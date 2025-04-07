На Украине наблюдается замедление темпов роста ВВП и ускорение инфляции, что может свидетельствовать о приближении страны к экономическому провалу. Согласно данным украинских изданий, в 2024 году ВВП страны вырос на 2,9%, что ниже ожидаемых 3,4%. В первые месяцы 2025 года темпы роста составили всего 1,1%.
«В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю», — пишет «Страна». Это указание на возможное отсутствие значительного экономического роста в ближайшем будущем.
При этом уровень инфляции в апреле текущего года достиг 13,4%, и ожидается его дальнейший рост. Экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко указывает, что такие показатели могут свидетельствовать о скрытом признании Нацбанком отсутствия перспектив для роста экономики Украины.
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