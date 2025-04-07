«Страна»: Украина находится в шаге от экономического провала

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Украина в шаге от стагфляции
Украина в шаге от стагфляции Фото:

На Украине наблюдается замедление темпов роста ВВП и ускорение инфляции, что может свидетельствовать о приближении страны к экономическому провалу. Согласно данным украинских изданий, в 2024 году ВВП страны вырос на 2,9%, что ниже ожидаемых 3,4%. В первые месяцы 2025 года темпы роста составили всего 1,1%.

«В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю», — пишет «Страна». Это указание на возможное отсутствие значительного экономического роста в ближайшем будущем.

При этом уровень инфляции в апреле текущего года достиг 13,4%, и ожидается его дальнейший рост. Экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко указывает, что такие показатели могут свидетельствовать о скрытом признании Нацбанком отсутствия перспектив для роста экономики Украины.

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На Украине наблюдается замедление темпов роста ВВП и ускорение инфляции, что может свидетельствовать о приближении страны к экономическому провалу. Согласно данным украинских изданий, в 2024 году ВВП страны вырос на 2,9%, что ниже ожидаемых 3,4%. В первые месяцы 2025 года темпы роста составили всего 1,1%. «В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю», — пишет «Страна». Это указание на возможное отсутствие значительного экономического роста в ближайшем будущем. При этом уровень инфляции в апреле текущего года достиг 13,4%, и ожидается его дальнейший рост. Экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко указывает, что такие показатели могут свидетельствовать о скрытом признании Нацбанком отсутствия перспектив для роста экономики Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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