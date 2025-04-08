08 апреля 2025
07 апреля 2025

На петербургскую блокадницу составили протокол за антивоенный пикет

© Служба новостей «URA.RU»
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Протокол был составлен после того, как Васильева провела одиночный пикет у Гостиного двора (архивное фото)
Протокол был составлен после того, как Васильева провела одиночный пикет у Гостиного двора (архивное фото) Фото:

В Петербурге на пенсионерку Людмилу Васильеву, известную своей антивоенной позицией и активной общественной деятельностью, составили протокол о дискредитации армии. Инцидент произошел после того, как Васильева провела одиночный пикет с антивоенными лозунгами. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

«На блокадницу из Петербурга Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Людмила Васильева в прошлом году пыталась баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга, но ее кандидатура была отклонена.

Протокол был составлен после того, как Васильева 24 февраля провела одиночный пикет у Гостиного двора в Петербурге. На плакате блокадницы был призыв остановить боевые действия. В тот день ее не задерживали, однако последующие действия привели к юридическим последствиям. Материал по данному делу уже направлен в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга.

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В Петербурге на пенсионерку Людмилу Васильеву, известную своей антивоенной позицией и активной общественной деятельностью, составили протокол о дискредитации армии. Инцидент произошел после того, как Васильева провела одиночный пикет с антивоенными лозунгами. Об этом сообщает «Осторожно, новости». «На блокадницу из Петербурга Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Людмила Васильева в прошлом году пыталась баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга, но ее кандидатура была отклонена. Протокол был составлен после того, как Васильева 24 февраля провела одиночный пикет у Гостиного двора в Петербурге. На плакате блокадницы был призыв остановить боевые действия. В тот день ее не задерживали, однако последующие действия привели к юридическим последствиям. Материал по данному делу уже направлен в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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