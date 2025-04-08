На петербургскую блокадницу составили протокол за антивоенный пикет

В Петербурге на пенсионерку Людмилу Васильеву, известную своей антивоенной позицией и активной общественной деятельностью, составили протокол о дискредитации армии. Инцидент произошел после того, как Васильева провела одиночный пикет с антивоенными лозунгами. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
«На блокадницу из Петербурга Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Людмила Васильева в прошлом году пыталась баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга, но ее кандидатура была отклонена.
Протокол был составлен после того, как Васильева 24 февраля провела одиночный пикет у Гостиного двора в Петербурге. На плакате блокадницы был призыв остановить боевые действия. В тот день ее не задерживали, однако последующие действия привели к юридическим последствиям. Материал по данному делу уже направлен в Куйбышевский суд Санкт-Петербурга.
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