Чиновник потратил взятку на помощь СВО

«Коммерсант»: глава КР Новосибирской области потратил взятку на технику для СВО
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Зырянов на средства, полученные в качестве взятки, отправил на СВО бронемашины «Газель»
Зырянов на средства, полученные в качестве взятки, отправил на СВО бронемашины «Газель» Фото:
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Генеральный директор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал средства, полученные в виде взятки, для приобретения бронированных автомобилей «Газель». Эти транспортные средства были направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Коммерсант». 

«Удалось найти около трех миллионов рублей, которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей „Газель“, которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки», — передает издание слова стороны защиты. Зырянов находится под стражей с лета прошедшего года.

В начале апреля 2024 года Зырянов организовал отправку бронетехники в Донецк. Там техника была передана заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майору и Герою России Апты Алаудинову, а также советнику главы ДНР, генерал-майору Яну Гагину. Фигуранты, занимавшиеся сбором средств и доставкой бронетехники, заявили о «необоснованности обвинений» против них.

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Генеральный директор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал средства, полученные в виде взятки, для приобретения бронированных автомобилей «Газель». Эти транспортные средства были направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Коммерсант».  «Удалось найти около трех миллионов рублей, которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей „Газель“, которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки», — передает издание слова стороны защиты. Зырянов находится под стражей с лета прошедшего года. В начале апреля 2024 года Зырянов организовал отправку бронетехники в Донецк. Там техника была передана заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майору и Герою России Апты Алаудинову, а также советнику главы ДНР, генерал-майору Яну Гагину. Фигуранты, занимавшиеся сбором средств и доставкой бронетехники, заявили о «необоснованности обвинений» против них.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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