Чиновник потратил взятку на помощь СВО

Генеральный директор АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов использовал средства, полученные в виде взятки, для приобретения бронированных автомобилей «Газель». Эти транспортные средства были направлены в зону специальной военной операции. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Удалось найти около трех миллионов рублей, которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей „Газель“, которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки», — передает издание слова стороны защиты. Зырянов находится под стражей с лета прошедшего года.
В начале апреля 2024 года Зырянов организовал отправку бронетехники в Донецк. Там техника была передана заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-майору и Герою России Апты Алаудинову, а также советнику главы ДНР, генерал-майору Яну Гагину. Фигуранты, занимавшиеся сбором средств и доставкой бронетехники, заявили о «необоснованности обвинений» против них.
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