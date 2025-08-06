Эксперт клуба «Валдай» рассказал, могут ли США выйти из переговоров по Украине

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о желании выйти из украинского конфликта, полный уход Вашингтона маловероятен, считает эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Как пояснил аналитик, Вашингтон не может полностью отказаться от участия из-за вопросов глобального лидерства и политического имиджа.
«Ясно, что полностью выйти Штаты не могут, поскольку это, помимо всего прочего, еще и вопрос об американском лидерстве, о самом Трампе, его роли в мировой истории», — заявил Кортунов в интервью корреспонденту URA.RU. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты стремятся перераспределить финансовое бремя поддержки Украины на европейские страны. Он подчеркнул, что хотя уровень американского участия может уменьшиться, полный выход США из процесса невозможен.
Аналитик указал, что Вашингтон, вероятно, трансформирует механизмы оказания помощи Киеву, сделав их более коммерчески ориентированными. Однако, по его мнению, полностью устраниться от участия в украинском вопросе американской администрации не удастся в силу важных стратегических соображений и необходимости соблюдения обязательств перед партнерами.
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