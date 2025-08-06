Король Малайзии на встрече с Путиным озвучил пословицу о друзьях и деньгах

Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал Россию надежным и важным партнером для своей страны. Он также вспомнил российскую пословицу, что «дружба важнее денег». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовавшая расшифровку переговоров.
"Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого непосредственную пользу", — заявил Султан Ибрагим. Его слова передает пресс-служба Кремля на своем сайте.
Ибрагим заявил, что Малайзия рассматривает Россию как надежного и значимого партнера, которому можно доверять. "Поэтому настоящий визит — это отражение моего искреннего желания улучшить наши отношения и усилить наше взаимодействие», — добавил он.
Султан Ибрагим прибыл в Россию 5 августа по приглашению Владимира Путина. Согласно информации государственного агентства Bernama, визит продлится до 10 августа, а 8 августа король посетит Казань. Это первый официальный визит главы Малайзии в Российскую Федерацию.
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