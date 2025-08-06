Король Малайзии на встрече с Путиным озвучил пословицу о друзьях и деньгах

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Король Малайзии назвал Россию важным партнером, которому можно доверять
Король Малайзии назвал Россию важным партнером, которому можно доверять Фото:

Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал Россию надежным и важным партнером для своей страны. Он также вспомнил российскую пословицу, что «дружба важнее денег». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовавшая расшифровку переговоров. 

"Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого непосредственную пользу", — заявил Султан Ибрагим. Его слова передает пресс-служба Кремля на своем сайте.

Ибрагим заявил, что Малайзия рассматривает Россию как надежного и значимого партнера, которому можно доверять. "Поэтому настоящий визит — это отражение моего искреннего желания улучшить наши отношения и усилить наше взаимодействие», — добавил он.

Султан Ибрагим прибыл в Россию 5 августа по приглашению Владимира Путина. Согласно информации государственного агентства Bernama, визит продлится до 10 августа, а 8 августа король посетит Казань. Это первый официальный визит главы Малайзии в Российскую Федерацию.

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Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве назвал Россию надежным и важным партнером для своей страны. Он также вспомнил российскую пословицу, что «дружба важнее денег». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовавшая расшифровку переговоров.  "Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого непосредственную пользу", — заявил Султан Ибрагим. Его слова передает пресс-служба Кремля на своем сайте. Ибрагим заявил, что Малайзия рассматривает Россию как надежного и значимого партнера, которому можно доверять. "Поэтому настоящий визит — это отражение моего искреннего желания улучшить наши отношения и усилить наше взаимодействие», — добавил он. Султан Ибрагим прибыл в Россию 5 августа по приглашению Владимира Путина. Согласно информации государственного агентства Bernama, визит продлится до 10 августа, а 8 августа король посетит Казань. Это первый официальный визит главы Малайзии в Российскую Федерацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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