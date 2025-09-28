Песков: вопрос об учете ядерных арсеналов Британии и Франции остается актуальным

Песков счел необходимым начать переговоры по ДСНВ
Москва и Вашингтон должны возобновить двусторонний диалог о судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), однако впоследствии к обсуждению необходимо подключить вопросы ядерных арсеналов Великобритании и Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав этот вопрос актуальным.

«Здесь нужно начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ — это двусторонний документ. Но в дальнейшем абстрагироваться от этих арсеналов не получится. Тем более что эти арсеналы являются составляющей в целом проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности», — заявил Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что считает необходимым учитывать ядерные арсеналы других стран НАТО при обсуждении будущего стратегической стабильности. После приостановки участия России в ДСНВ в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что возвращение к диалогу возможно только после ясности по этому вопросу. При этом обе стороны сохраняют готовность добровольно соблюдать заложенные в договоре количественные лимиты ракет и боезарядов до истечения срока его действия.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал сокращение стратегических вооружений обеих стран. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в соглашении. 22 сентября Путин заявил, что Россия готова придерживаться ограничений ДСНВ еще год после его завершения в феврале 2026 года — при условии зеркальных шагов со стороны Вашингтона.

