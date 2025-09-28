«Ворвался к нам на кухню»: Орбан рассказал о внезапном звонке Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который произошел во время семейного ужина. Об этом сообщил глава венгерского правительства.
«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — приводит слова Орбана ТАСС.
Ранее Орбан заявил, что Трамп признал: у Венгрии и Словакии отсутствует возможность покупки энергоносителей не у России, поскольку эти страны не располагают выходом к морю и не подключены к альтернативным трубопроводам. Премьер также добавил, что венгерская оппозиция, по его мнению, придерживается иной позиции и в случае смены власти может быстро изменить внешнеполитический курс страны в угоду Брюсселю. Орбан также напомнил о позиции президента США: Трамп ранее согласился с тем, что Венгрия и Словакия не могут полностью отказаться от закупок энергоресурсов у России из-за отсутствия выхода к морю и альтернативных маршрутов поставок.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что требование Соединенных Штатов ко всем европейским странам прекратить импорт российской нефти и газа нереалистично для Будапешта. По его словам, это вызвано не политическими или идеологическими причинами, а физической невозможностью обеспечить энергетическую безопасность страны без российских поставок.
