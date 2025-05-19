Режиссер Фадеев: текущая ситуация для России тяжелее 1941 года

Ситуация, в которой оказалась Россия сегодня, тяжелее, чем в 1941 году, считает режиссер-документалист Максим Фадеев. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной проекту «Культурный десант 45/25». По мнению Фадеева, современное российское общество не осознает в полной мере масштаб существующих угроз.
«Ситуация хуже, чем в 41-м году. В обществе в 41-м году знали: кто противник, что нужно делать и какой образ победы. А сейчас мы часто не задумываемся о том, что страна находится в таком тяжелом положении», — подчеркнул Фадеев, слова приводит NEWS.ru.
Продюсер отметил, что боевые действия в зоне спецоперации составляют лишь малую часть — 5–7% — всей войны, ведущейся против России. Он подчеркнул, что основной целью противников является деморализация молодежи, разрушение национальной идентичности и давления на новые поколения россиян. «Эта война уже в школах, вузах, онлайн-кинотеатрах. Задача противника — сделать так, чтобы россиянам, в первую очередь детям, стало стыдно быть русскими. На примере Украины мы видим, как они это делают. Ситуация тяжелейшая», — добавил Фадеев.
Также режиссер обратил внимание, что современные вызовы для страны приобретают не только военный, но и культурный характер. По его мнению, в условиях информационного давления особенно важно поддерживать патриотические проекты и уделять внимание воспитанию молодежи. Фадеев подчеркнул, что подобные инициативы способны укрепить национальную идентичность и сплотить общество перед лицом угроз.
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