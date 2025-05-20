Захарова потребовала объяснений от Парижа из-за Павла Дурова

МИД России потребовал от Парижа разъяснений по заявлению Павла Дурова о попытках французской разведки вмешаться в работу Telegram. С таким требованием выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мне кажется, что информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления о том, что директор внешней разведки Франции Николя Лернер обращался к Павлу Дурову с просьбой о блокировке в мессенджере Telegram информации о консервативных силах Румынии, должны комментировать в Париже», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте МИД.
Захарова выразила мнение, что не удивится, если сообщения о действиях французских спецслужб окажутся правдой. По ее словам, подобные методы не выглядят неожиданными. Она добавила, что власти Франции, в частности Елисейский дворец, должны дать официальные разъяснения.
Ранее Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство, намекнув на Францию, просило Telegram заблокировать консервативные каналы в Румынии перед президентскими выборами, однако он отказался, подчеркнув приверженность свободе слова. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, но позже отпустили под залог.
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