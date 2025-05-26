Зарезавший жену в Казани турок просил суд сжалиться над ним

В Казани суд арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей жены и покушении на убийство сына. На заседании мужчина просил суд сжалиться и избрать ему домашний арест.
«На суде турок попросил о домашнем аресте, несмотря на тяжесть предъявленных ему обвинений», — пишет Life. Эцфел заявил о своей невиновности и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на инвалидность из-за онкологического заболевания. Кроме того, он предоставил суду медицинские документы, согласно которым его бывшая супруга якобы страдала от алкоголизма и проходила соответствующее лечение. Однако суд счел эти доводы неубедительными и постановил заключить обвиняемого под стражу.
Инцидент произошел утром 24 мая 2025 года в одной из квартир Кировского района города. Мужчина ворвался в квартиру к бывшей супруге и их трехлетнему сыну с ножом. В результате нападения женщина погибла от полученных ран, а ребенок был ранен, но остался жив. После совершенного преступления Эцфел несколько часов находился на балконе, угрожая покончить с собой, однако в итоге был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Погибшая была известной спортсменкой, мастером спорта по художественной гимнастике. Пара познакомилась в Турции около четырех лет назад, затем переехала в Германию, где у них родился сын. Со временем в семье начались конфликты: женщина жаловалась на систематические унижения со стороны мужа. Осенью 2023 года она с ребенком переехала в Казань, чтобы избежать преследований, однако мужчина последовал за ними и снял жилье неподалеку.
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