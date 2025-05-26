26 мая 2025

Полиция Ливерпуля сделала заявление о наезде автомобиля на людей

Полиция Ливерпуля: наезд на людей не рассматривается в качестве теракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Минивэн въехал в толпу в Ливерпуле
Минивэн въехал в толпу в Ливерпуле Фото:

Следствие по факту наезда автомобиля на людей в Ливерпуле не рассматривает версию теракта. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«На данный момент мы не рассматриваем случившееся как террористический акт», — говорится в официальном заявлении полиции Ливерпуля, передает РИА Новости. Правоохранители подчеркнули, что продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где автомобиль въехал в группу пешеходов на Уотер-стрит — пострадали 17 человек, водитель был задержан на месте. Ранее похожие случаи происходили в других европейских городах: в начале июня в Штутгарте машина также наехала на людей, а в Копенгагене водитель после наезда скрылся с места происшествия.

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Следствие по факту наезда автомобиля на людей в Ливерпуле не рассматривает версию теракта. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. «На данный момент мы не рассматриваем случившееся как террористический акт», — говорится в официальном заявлении полиции Ливерпуля, передает РИА Новости. Правоохранители подчеркнули, что продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где автомобиль въехал в группу пешеходов на Уотер-стрит — пострадали 17 человек, водитель был задержан на месте. Ранее похожие случаи происходили в других европейских городах: в начале июня в Штутгарте машина также наехала на людей, а в Копенгагене водитель после наезда скрылся с места происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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