Редких маленьких черепах нашли на помойке в Твери

В Твери на одной из городских свалок обнаружили более десятка редких среднеазиатских сухопутных черепашат в тяжелом состоянии. Об этом сообщила зоозащитница Алена Пудникова, которая занимается консультированием по содержанию рептилий и черепах.
«Мы облазили помойку, нашли еще 13 черепах. Две уже мертвые, остальные не очень активные, собирающиеся умереть в ближайшее время. И вчера нашли еще одну черепаху. Там еще дети разобрали черепах кто куда, так что их было довольно много, думаю, около 50», — сообщила зоозащитница. Ее слова приводит слова зоозащитницы РИА Новости.
Пудникова рассказала, что большинство найденных черепах страдают от тяжелого заболевания — предположительно герпесной пневмонии, которая крайне опасна и быстро распространяется среди рептилий. Животные проявляют признаки болезни: издают необычные для них звуки, чихают и тяжело дышат.
Помимо инфекций, многие черепашата получили механические травмы, вероятно, от нападений крыс, кошек или птиц во время пребывания на свалке. По оценке зоозащитницы, причиной появления черепах на помойке могли стать действия недобросовестных заводчиков: больных рептилий содержать сложно и невыгодно, поэтому их могли просто выбросить.
Среднеазиатские сухопутные черепахи относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения и подпадают под действие Конвенции СИТЕС. Их незаконный ввоз и продажа рассматриваются как контрабанда стратегически важных ресурсов фауны. Волонтеры призывают жителей города проявлять внимание к подобным случаям и сообщать о находках животных в специализированные организации для оказания своевременной помощи.
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