Мэр Саратова опроверг фейки об атаке на аэродром

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Исаев опроверг информацию об украинской атаке на российские объекты в Саратове
Исаев опроверг информацию об украинской атаке на российские объекты в Саратове Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг слухи, распространяющиеся в сети, о якобы украинской атаке на объекты военной инфраструктуры в регионе. Об этом заявил сам Исаев в своем telegram-канале.

«В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области.Материалы созданы при помощи нейросети и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ», — написал Михаил Исаев в своем telegram-канале. Ранее появилась информация о том, что ВСУ атаковали военные аэродромы у Саратова. Информация распространялась в telegram-каналах от лица Исаева, с его фотографией и цитатой якобы от начальник Управления Росгвардии Саратовской области Геннадия Юдина.

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Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг слухи, распространяющиеся в сети, о якобы украинской атаке на объекты военной инфраструктуры в регионе. Об этом заявил сам Исаев в своем telegram-канале. «В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области.Материалы созданы при помощи нейросети и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ», — написал Михаил Исаев в своем telegram-канале. Ранее появилась информация о том, что ВСУ атаковали военные аэродромы у Саратова. Информация распространялась в telegram-каналах от лица Исаева, с его фотографией и цитатой якобы от начальник Управления Росгвардии Саратовской области Геннадия Юдина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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