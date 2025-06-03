Мэр Саратова опроверг фейки об атаке на аэродром

Мэр Саратова Михаил Исаев опроверг слухи, распространяющиеся в сети, о якобы украинской атаке на объекты военной инфраструктуры в регионе. Об этом заявил сам Исаев в своем telegram-канале.
«В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области.Материалы созданы при помощи нейросети и НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ», — написал Михаил Исаев в своем telegram-канале. Ранее появилась информация о том, что ВСУ атаковали военные аэродромы у Саратова. Информация распространялась в telegram-каналах от лица Исаева, с его фотографией и цитатой якобы от начальник Управления Росгвардии Саратовской области Геннадия Юдина.
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