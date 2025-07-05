Сняты временные ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

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Аэропорт Пулково восстановил обслуживание воздушных судов
Аэропорт Пулково восстановил обслуживание воздушных судов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спустя час с небольшим в аэропорту Пулково в северной столице России были сняты ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

«В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ограничения вводились в 16:46 по москоскому времени. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. 

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Спустя час с небольшим в аэропорту Пулково в северной столице России были сняты ограничения на полет воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации. «В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в telegram-канале «Представитель Росавиации». Ограничения вводились в 16:46 по москоскому времени. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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