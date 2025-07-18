Губернатор Владимирской области вспомнил о князе, который сжег Киев в XII веке

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнил главе государства о событиях XII века, когда князь Андрей Боголюбский взял и сжег Киев за попытки разделить русские земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«Андрей Боголюбский <…> в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой — взяли и сожгли <...> — за то, что „град сей сеял рознь между российскими землями и семьями“. Такая была история», — рассказал Авдеев, напомнив, что тогда объединились княжества, которые были разрознены, «Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее». Об этом он сообщил главе государства в ходе деловой встречи. Цитата по РИА «Новости».
В ходе встречи Александр Авдеев также пригласил Владимира Путина посетить Владимирскую область и ознакомиться с недавно завершенной реставрацией Владимирской иконы Божией Матери — одной из главных православных святынь страны. Губернатор выразил надежду, что президент найдет возможность лично увидеть результат 100-ней работы.
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