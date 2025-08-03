«Это постановочное шоу»: Шаляпин раскаялся перед фанатами после свадьбы с молодой женой

Прохор Шаляпин: свадьба с Ольгой Вашуриной - постановка ради рейтингов
© Служба новостей «URA.RU»
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Шаляпин признался, что свадьба с молодой девушкой не была настоящей
Шаляпин признался, что свадьба с молодой девушкой не была настоящей Фото:

Шоумен Прохор Шаляпин обратился к поклонникам после новости о его свадьбе с Ольгой Вашуриной. Их знакомство произошло на шоу «Свадьба вслепую», где пара познакомилась. Тогда молодые люди заявили, что намерены узаконить отношения. После этого зрители раскритиковали артиста за «недостойное отношение» к супруге. В ответ на это Шаляпин нарушил правила шоу и рассказал всю правду,

«Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь», заявил Шаляпин. Его слова приводит издание «7 дней».  Артист добавил, что они с Вашуриной делали все возможное, чтобы развлечь телезрителя. 

Ранее Прохор Шаляпин уже привлекал внимание публики своими браками, в том числе с бизнесвумен Ларисой Копенкиной и канадской миллионершей Татьяной Дэвис. На шоу «Свадьба вслепую» он женился на Ольге Вашуриной, как того требует формат проекта, где пары, не знакомые ранее, заключают официальный брак и неделю живут вместе, после чего принимают решение о продолжении отношений.

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Шоумен Прохор Шаляпин обратился к поклонникам после новости о его свадьбе с Ольгой Вашуриной. Их знакомство произошло на шоу «Свадьба вслепую», где пара познакомилась. Тогда молодые люди заявили, что намерены узаконить отношения. После этого зрители раскритиковали артиста за «недостойное отношение» к супруге. В ответ на это Шаляпин нарушил правила шоу и рассказал всю правду, «Прошу всерьез не относиться. Это постановочное шоу ради рейтингов, ради того, чтобы вас развлечь», заявил Шаляпин. Его слова приводит издание «7 дней».  Артист добавил, что они с Вашуриной делали все возможное, чтобы развлечь телезрителя.  Ранее Прохор Шаляпин уже привлекал внимание публики своими браками, в том числе с бизнесвумен Ларисой Копенкиной и канадской миллионершей Татьяной Дэвис. На шоу «Свадьба вслепую» он женился на Ольге Вашуриной, как того требует формат проекта, где пары, не знакомые ранее, заключают официальный брак и неделю живут вместе, после чего принимают решение о продолжении отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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